Приморец чуть не лишился автомобиля из-за неоплаты 30 штрафов ГИБДД

Приморцу пришлось заплатить больше 80 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Во Владивостоке злостный нарушитель ПДД чуть не лишился автомобиля из-за 30 неоплаченных штрафов ГИБДД. Общая сумма задолженностей составляла 51 600 рублей, но, чтобы вернуть любимую машину, местному жителю пришлось заплатить намного больше. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в ГУФСПП по Приморскому краю, мужчина долгое время не оплачивал штрафы, из-за чего получил постановления об обращении на взыскания средств с банковских счетов и исполнительского сбора. Однако даже после этого рассчитываться с долгами нерадивый водитель не спешил.

Резко изменилась ситуация, когда сотрудники службы наложили арест на Honda Fit Shuttle 2012 года выпуска. Машину оставили на хранение собственнику, а его, в свою очередь, предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ.

Приморец расставаться с машиной не хотел, поэтому в скором времени оплатил не только все задолженности, но и исполнительский сбор в размере 30 тысяч рублей.

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