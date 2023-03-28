Капот всмятку, рядом скорая: в столице Приморья автомобиль влетел в припаркованную машину

Авария произошла в районе Ладыгина, 15. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария с пострадавшим произошла во Владивостоке. Из социальных сетей известно, что ДТП случилось в районе дома на Ладыгина, 15. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Prius двигался в сторону улицы Черняховского, но неожиданно его подрезала неизвестная машина. Мужчина крутанул руль вправо, и из-за этого гибридный автомобиль врезался в припаркованный Nissan AD.

Из-за удара у малолитражки выбило несколько стекл, помялись двери, пострадала задняя часть, а у Toyota Prius всмятку разбился капот. Из социальных сетей известно, что пассажирка гибрида получила травму ноги, ей вызвали скорую помощь.

Напомним, что в Приморье на трассе Артем – Находка – порт Восточный пьяный водитель Toyota Rav 4 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero Junior. Более того, он покинул место аварии, но полиция его разыскала.

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