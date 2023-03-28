«Как с пулемета»: приморские рыбаки хвастаются небывалым уловом

Ловят практически все, но с переменным успехом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыбаки из Приморья делятся фотографиями и видео небывалого улова. Причиной тому стал минтай, которого ловят «как из пулемета». По крайней мере, именно так шутят рыболовы-любители, которые в ажиотаже вытаскивают десятки килограмм рыбы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местные жители присылают видео и рассказывают, что рыбачат под Находкой, в районе поселка Авангард. На кадрах – ведра, до краев наполненные рыбой. Автор одного из таких роликов сообщает, что уже к 11 часам утра рыбалка лично для него закончена – улов удался.

– Погода – песня, народу – тьма. Ловят практически все, но с переменным успехом.

Улов. Фото: t.me/ulov25r.

Между тем, на кадрах действительно много рыбаков, вокруг мужчины несчетное количество резиновых лодок. И почти у каждого из собравшихся хороший улов. Всего лишь за несколько часов удается достать с десятки килограмм рыбы. Конечно, когда такой ажиотаж, напрочь забываешь о том, что потом все это «богатство» придется еще и чистить, шутят в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не знаю, сколько тут тонн минтая, он просто выплескивается»: приморцы ведрами уносят дары моря у берегов Находки

Ученые рассказали «Комсомолке», с чем связано такое щедрое природное явление (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.