Серьезный пожар случился в районе Сафари-парка в Приморье

Пожар произошел в понедельник, 27 марта. Фото: принтскрин видео.

В Приморье страшный пожар разгорелся в районе Сафари-парка. Видеозапись с места событий появилась в социальных сетях во вторник, 28 марта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пламя разгорелось вдоль трассы Владивосток – Находка, неподалеку от поселка Шкотово. Проезжающие мимо автомобили двигались медленно, ведь из-за сильного дыма на дороге была плохая видимость. Кадры с места событий шокировали приморцев:

– Хочется верить, что это просто пал прошлогодней травы, а не чья-то злая шутка.

Как рассказали журналисту «КП – Владивосток» в министерстве ГО ЧС по Приморскому краю, произошел пожар в понедельник, 27 марта, в 16:30 часов. Потушить его специалистам удалось уже в 19:30 часов. Огонь распространился на площади десяти гектаров. Эксперты пока не могут сказать, что стало причиной возгорания.

Следует отметить, что за прошедшие сутки в Приморье зарегистрированы девять лесных и природных пожаров на площади 209 гектаров. Все возгорания удалось ликвидировать в первые сутки после обнаружения.

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