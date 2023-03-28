В Приморье вынесли приговор водителю, виновному в четырех смертях

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему водителю, из-за которого погибли четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На судебном заседании установили, что в августе 2022 года мужчина, не имея прав, пьяным сел за руль Toyota Camry. Из-за алкогольного опьянения он выехал на «встречку», где въехал в грузовик марки «DAF XF».

Также в результате ДТП погибли две женщины и два ребенка. Еще один несовершеннолетний пострадал, у него зафиксированы тяжелые травмы.

Суд признал водителя виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Также он не сможет заниматься деятельностью, хоть как-то связанной с управлением транспортными средствами еще 3 года. Пока что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о серьезной аварии с пострадавшим, которая произошла во Владивостоке. Из социальных сетей известно, что ДТП случилось в районе дома на Ладыгина, 15.

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