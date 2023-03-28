В Приморье стали известны новые детали трагической гибели 8-летней девочки под колесами грузовика

Мужчина обвиняется в преступлении по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые детали ужасной смерти ребенка под колесами грузового автомобиля в Дальнереченске. Отец, которому и принадлежала машина, в тот день был пьяным. Об этом рассказали в следственных органах СК РФ по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, все произошло 26 марта 2022 года. Пьяный мужчина вместе с дочерью вышел во двор ремонтировать Mitsubishi Canter. Девочка осталась бегать по придомовой территории. 31-летний водитель не убедился, что машина стоит на ручном тормозе, из-за чего она поехала вперед и задавила ребенка. Девочка скончалась на месте.

Теперь мужчина обвиняется в преступлении по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что случай самопроизвольного движения транспорта не единичен для Приморского края. Водителей призывают быть осторожнее.

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