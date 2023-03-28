Впервые приморские баскетболисты клуба «Динамо» выступят в плей-офф чемпионата России

Приморская команда будет соперничать с клубом «Химки» из Подмосковья. Фото: БК «Динамо – Владивосток»

В Приморье баскетбольный клуб «Динамо» завершил регулярный чемпионат Суперлиги, заняв пятое место в турнирной таблице. Теперь спортсменам предстоит выступить в плей-офф чемпионата России, который состоится уже 2 апреля, а завершится 18 мая. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Приморская команда будет соперничать с клубом «Химки» из Подмосковья. Игра пройдет на их площадке, так как они заняли четвертое место в чемпионате. В краевом минспорте добавили, что первые, вторые и пятые матчи проходят на площадках тех команд, которые заняли более высокие места в чемпионате.

Игры с участием приморской команды пройдут в ночь 3 и 5 апреля в Химках, а 8 и 10 апреля – уже во Владивостоке, в спорткомплексе «Олимпиец». Он впервые за четыре года примет участие в организации чемпионата России.

Напомним, в прошлом году «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что владивостокская команда «Динамо» столкнулась на баскетбольном поле с игроками МБА из Москвы. Приморские спортсмены одержали победу со счетом 89:68.

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