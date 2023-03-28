Юрий Трутнев представил нового губернатора Чукотского автономного округа

Экс-губернатор Чукотки заявил о досрочном прекращении полномочий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Чукотский автономный округ, чтобы представить нового губернатора. Теперь пост займет Владислав Кузнецов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В своей речи Трутнев рассказал о том, что экс-губернатор Роман Копин заявил о досрочном прекращении полномочий. По Указу Президента РФ «Об исполняющем обязанности губернатора Чукотского автономного округа» врио назначен Владислав Кузнецов. Полпред поблагодарил Копина за его работу:

– Чукотский автономный округ – суровый регион. Здесь живут люди с сильным характером, отважные. Роман Валентинович занимал пост губернатора Чукотского автономного округа 15 лет. За время его работы установлена плавучая атомная станция в Певеке, начата реализация крупнейшего проекта освоения Баимской рудной зоны, тысячи человек получили «дальневосточный гектар», 224 семьи получили квартиры по льготной «дальневосточной ипотеке».

Также Юрий Трутнев рассказал и о новом губернаторе. Тот работал в управлении субъектов России и год возглавлял правительство ЛНР.

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