Юрий Трутнев посетит Чукотку, чтобы представить нового губернатора округа

Юрий Трутнев отправился с рабочей поездкой на Дальний Восток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый визит высокопоставленного лица после смены главы региона и роспуска правительства Чукотки состоится уже в этот понедельник, 27 марта. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев пробудет в автономном округе два дня. За это время вице-премьер представит аппарату губернатора, правительству и депутатскому корпусу нового главу ЧАО, посетит промышленные объекты, обсудит с предпринимателями ход реализации инвестиционных проектов.

Напомним, 15 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в отставку ушел Роман Копин. Он пробыл «у руля» Чукотки целых 15 лет, крайне долгий срок, и ему почти нет равных во всей стране. К слову, «Комсомольская правда – Дальний Восток» пообщалась с экспертами и узнала о возможных причинах такой решительной кадровой перемены.

Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Владислав Кузнецов, который через два дня, 17 марта, распустил правительство региона.

Возвращаясь к Юрию Трутневу, добавим, что после завершения визита в Чукотском округе полпред отправится во Владивосток. О точных датах рабочей поездки и планах представители государственного деятеля сообщат отдельно.

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