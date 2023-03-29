Юрий Трутнев отправился во Владивосток после работы на Чукотке

Юрий Трутнев пробудет в Приморье с 29 по 31 марта. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Два дня полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев работал в Чукотском автономном округе, где в том числе представил нового губернатора региона. С 29 марта начинается его рабочая поездка в Приморский край. У вице-премьера запланировано несколько встреч и совещаний. Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», полпред проведет заседание Совета Дальневосточного федерального округа, в котором примут участие главы регионов Дальнего Востока. К этому времени руководитель Приморья Олег Кожемяко должен вернуться из Китая, где был с целью возобновления связей между краем и соседней страной.

Кроме того, во время рабочей поездки Юрий Трутнев намерен проинспектировать, как в жизнь воплощаются инвестиционные проекты в Приморье.

К слову, такая же проверка была и на Чукотке. Известно, что в округе при поддержке государства реализуют 95 инвестпроектов, благодаря чему в регионе появится больше 12 тысяч новых рабочих мест. В инициативы вложат более 900 миллиардов рублей, деньги должны поступить от инвесторов.

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