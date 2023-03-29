На развитие популярного туристического округа в Приморье выделят более миллиарда рублей

Подробнее о благоустройстве рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье активно работают над социально-экономическим развитием Хасанского муниципального округа, в первую очередь – над дорожной инфраструктурой. Здесь планируют обустроить дороги общего пользования и съезды к береговой линии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина, Хасанский округ – привлекательное для туристов место. Первый этап развития территории уже сделан: в крае предусмотрели в бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов более миллиарда рублей.

– Чтобы приступить к реализации планов, нужна проектно-сметная документация. Сейчас мы взяли магистральные автодороги, на которые имеется проектно-сметная документация, но есть еще заявка на съезды к линии моря, нам еще предстоит их запроектировать, получить экспертизу.

В 2022 году стартовала работа по благоустройству исторического места – сопки Заозерная. Как отметила Вера Щербина, Хасанский округ – край лотосов, поэтому специалисты делают многое, чтобы привести территорию в порядок. Она добавила, что юг Приморья привлекает туристов со всего Дальнего Востока своими живописными бухтами и пляжами, заповедниками.

– Мы, прежде всего, ставим себе задачу системного развития территории и взаимного соблюдения интересов местных жителей, туристов, бизнеса, государственных органов, поэтому на первом этапе сосредоточились на вопросах долгосрочного планирования. Сейчас наша основная задача – заложить основу для создания инженерной и транспортной инфраструктуры.

В округе также необходимо построить очистные сооружения, поэтому сейчас ведется проектирование необходимых объектов в Безверхово, Славянке, Зарубино, Хасане.

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