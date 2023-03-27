Первый лагерь для детей из России и Китая может появиться на берегу моря в Приморье

Территорией для детского лагеря выбрали Хасанский округ. Фото: Правительство Приморского края

На берегу моря в Хасанском округе может появиться первый лагерь для совместного отдыха детей из России и Китая. Именно такое предложение сделал глава края Олег Кожемяко китайским партнерам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве Приморья, Олег Кожемяко встретился с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Юй Цзянь и предложил отстроить детский лагерь на территории Хасанского округа. По словам главы Приморья, у нас есть территория в бухте с теплым морем, которую край готов предоставить для этих целей.

Кроме того, он пригласил юных жителей китайской провинции к участию в спортивных играх «Дети Приморья», которые пройдут в июле 2023 года.

– Также мы можем организовать отдых группы детей провинции Хэйлунцзян, изучающих русский язык, в нашем центре «Океан» и последующий выезд детской группы уже из Приморья в провинцию Хэйлунцзян, – добавил Олег Кожемяко.

Необычное предложение сделал глава Приморья партнерам из КНР. Фото: Правительство Приморского края

Китайские партнеры инициативу губернатора оценили. Они отметили, что Приморье всегда занимает активную позицию в вопросах, касающихся сотрудничества двух регионов.

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