Первый лагерь для детей из России и Китая может появиться на берегу моря в Приморье

Территорией для детского лагеря выбрали Хасанский округ.
Фото: Правительство Приморского края
На берегу моря в Хасанском округе может появиться первый лагерь для совместного отдыха детей из России и Китая. Именно такое предложение сделал глава края Олег Кожемяко китайским партнерам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как сообщили в правительстве Приморья, Олег Кожемяко встретился с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Юй Цзянь и предложил отстроить детский лагерь на территории Хасанского округа. По словам главы Приморья, у нас есть территория в бухте с теплым морем, которую край готов предоставить для этих целей.
Кроме того, он пригласил юных жителей китайской провинции к участию в спортивных играх «Дети Приморья», которые пройдут в июле 2023 года.
– Также мы можем организовать отдых группы детей провинции Хэйлунцзян, изучающих русский язык, в нашем центре «Океан» и последующий выезд детской группы уже из Приморья в провинцию Хэйлунцзян, – добавил Олег Кожемяко.
Необычное предложение сделал глава Приморья партнерам из КНР.
Фото: Правительство Приморского края
Китайские партнеры инициативу губернатора оценили. Они отметили, что Приморье всегда занимает активную позицию в вопросах, касающихся сотрудничества двух регионов.
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