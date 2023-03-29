Дальневосточный центр «Амурский тигр» опубликовал видео с тремя озорными тигрятами

Были предположения, что тигрята вместе с мамой обитают в Приморье. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Любопытные тигрята атаковали фотоловушку. Юные звери каждый по очереди поигрались с камерой – один потряс ловушку лапой и понюхал ее, второй порычал, а третий попробовал технику на вкус, отчего она даже выключилась. Запись с маленькими хищниками появилась в Telegram-канале центра «Амурский тигр».

– Присуждаем победу третьему тигренку, – подписали видео специалисты.

В организации добавили, что запись появилась в сети несколько дней назад. Некоторые каналы и паблики писали, что тигрята вместе с мамой обитают в Приморье. Центр выяснил, что видео снято в одном из южных районов Хабаровского края, а камера принадлежит Моисееву М.И.

Ранее «КП – Владивосток» писала про дальневосточного леопарда Leo 260M, запись с которым опубликовало ФГБУ «Земля леопарда». На кадрах 11-месячный котенок зарычал на подлетевшую близко ворону. По словам специалистов, всего через пять месяцев хищник покинет вольер, чтобы жить на воле.

ПО ТЕМЕ

Приморский заповедник показал зловещий рык спасенного от истощения котенка Leo 260M

Растущего хищника могут выпустить в тайгу уже через полгода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.