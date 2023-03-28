Приморский заповедник показал зловещий рык спасенного от истощения котенка Leo 260M

Осиротевшему леопарду уже исполнилось 11 месяцев.
Фото: принтскрин видео.
Дальневосточный леопард Leo 260M зарычал на ворону. Видео с грациозным хищником опубликовало ФГБУ «Земля леопарда». В организации рассказали, что кошачий «мужает» с каждым днем и скоро покинет вольер, чтобы жить на воле.
Осиротевшему леопарду уже исполнилось 11 месяцев:
– До предполагаемой даты выпуска остаются считанные месяцы – по оценками ученых, уже через полгода котенок станет достаточно крепким и умелым для того, чтобы начать самостоятельную жизнь в тайге, – отметили в заповеднике.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что Leo 260M спасли от истощения в августе прошлого года. В его ЖКТ нашли паразитов. Котенок уже поправился и вскоре переедет в Уссурийский заповедник, где будет помогать восстанавливать популяцию леопардов в исторических местах обитания.
Лео уже не раз становился героем комичных видео: то он упадет в пруд, то свалится с дерева. Помимо любопытного характера животного сотрудники «Земли леопарда» даже показывали его кожный окрас.
Но все-таки главной звездой заповедника остается Leo 252M, или Мартин Фьерро. Второе имя леопарду дал Папа Римский Франциск, который в скором времени может посетить Приморский край.
ПО ТЕМЕ
В Приморье отловили малыша леопарда, зараженного паразитами
Это первый случай вынужденного изъятия хищника из дикой природы (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.