Приморский заповедник показал зловещий рык спасенного от истощения котенка Leo 260M

Осиротевшему леопарду уже исполнилось 11 месяцев. Фото: принтскрин видео.

Дальневосточный леопард Leo 260M зарычал на ворону. Видео с грациозным хищником опубликовало ФГБУ «Земля леопарда». В организации рассказали, что кошачий «мужает» с каждым днем и скоро покинет вольер, чтобы жить на воле.

Осиротевшему леопарду уже исполнилось 11 месяцев:

– До предполагаемой даты выпуска остаются считанные месяцы – по оценками ученых, уже через полгода котенок станет достаточно крепким и умелым для того, чтобы начать самостоятельную жизнь в тайге, – отметили в заповеднике.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что Leo 260M спасли от истощения в августе прошлого года. В его ЖКТ нашли паразитов. Котенок уже поправился и вскоре переедет в Уссурийский заповедник, где будет помогать восстанавливать популяцию леопардов в исторических местах обитания.

Лео уже не раз становился героем комичных видео: то он упадет в пруд, то свалится с дерева. Помимо любопытного характера животного сотрудники «Земли леопарда» даже показывали его кожный окрас.

Но все-таки главной звездой заповедника остается Leo 252M, или Мартин Фьерро. Второе имя леопарду дал Папа Римский Франциск, который в скором времени может посетить Приморский край.

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