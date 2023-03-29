Среди симптомов рвота кровью: грозит ли Приморью эпидемия сибирской язвы

Симптомы сибирской язвы появляются в течение шести дней после заражения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городах России, в том числе и в столице страны, зафиксировали случаи заражения сибирской язвой. Это острая бактериальная инфекция, которая вызывает потерю аппетита, боль в горле, а в худшем случае рвоту с кровью, режущие боли в животе и летальный исход. Минздрав Приморского края сообщил редакции «Комсомольской правды – Владивосток», зафиксировали ли у нас эту болезнь.

Стоит отметить, что симптомы сибирской язвы появляются в течение шести дней после заражения. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков уверен, что опасаться не стоит, эпидемия стране не грозит. Специалист рассказал столичным коллегам из «Комсомолки», что врачи выделяют три формы сибирской язвы: кожную, желудочно-кишечную и легочную. Все они считаются смертельно опасными, но летальность у них различается.

Кожная убивает до 20% заразившихся, а желудочно-кишечная и легочная – до 80%. Двумя последними формами заразиться от человека нельзя, передается только первая, но при условии, что есть поврежденная кожа и длительный контакт. Эксперт отметил, если вовремя начать лечение кожной формы, то выживают практически все.

Минздрав Приморья сообщил, что в крае подобных случаев заражения выявлено не было. Заболеть можно через загрязненную пищу – при попадании спор сибирской язвы в организм при употреблении мяса больных животных. Стоит внимательнее относиться к продуктам.

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