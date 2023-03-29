Из горящего детского сада во Владивостоке эвакуировали 180 воспитанников

До приезда пожарных 206 человек эвакуировались самостоятельно. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В среду, 29 марта, на проспекте 100-летия Владивостока в столице Приморья произошел пожар в здании детского сада. Возгорание тушили больше десяти спасателей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, о пожаре специалистам сообщили в 13:50. Спасатели прибыли к детскому саду через девять минут, к этому времени на втором этаже наблюдался дым. Оказалось, что в одном из кабинетов загорелись компьютер, стол и подоконник.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 206 человек, среди них 180 детей. Огонь повредил около четырех квадратных метров кабинета, никто не погиб и не пострадал.

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Владивостоку УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Андрея Ситника, предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас дознаватели ведомства проводят доследственную проверку.

Пламя тушили 17 человек личного состава с помощью пяти единиц пожарной техники.

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