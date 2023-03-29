Во Владивостоке известного догхантера Данила Кислицына, истребившего больше 1000 собак, заключили под стражу

Суд заключил Кислицына под стражу на 1 месяц и 13 суток. Фото: прокуратура Приморского края.
Печально известного догхантера Кислицына вновь заключили под стражу. Ходатайство об этом поддержал представитель прокуратуры Первомайского района Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По версии следствия, 39-летний мужчина подозревается в поджоге в ноябре 2022 года вольера с семью собаками. После этого он скрылся с места преступления.
Одна из собак погибла, а размер имущественного ущерба превысил 250 тысяч рублей.
Теперь суд заключил Кислицына под стражу на 1 месяц и 13 суток. Пока что ему вменяют лишь повреждение чужого имущества.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом задержании известного догхантера. Схватили его зоозащитники, после чего вызвали полицию, чтобы мужчину забрали в отделение. У него изъяли фотоаппарат, диктофон, рабочие перчатки, перцовый баллончик, таблетки, а также список мест, где во Владивостоке обитают бездомные собаки.
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