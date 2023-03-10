Мужчина не первый раз приходит в этот приют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Догхантер из Владивостока, имя которого наводит ужас на всех владельцев домашних животных, Данила Кислицын продолжает заниматься своими черными делами. В социальных сетях появилась информация о том, что он поджег частный приют для собак. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказала известная приморская зоозащитница Виктория Федонюк. Догхантера задержали 2 марта, но уже на следующий день, по словам женщины, он вновь разгуливал по улицам города, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что мужчина ходит в районе каких-то гаражей и что-то ищет, освещая себе путь фонариком. В какой-то момент он подбирает пакет, однако что внутри него – неизвестно.

Как рассказала Виктория, 8 марта Кислицын поджег частный приют для собак, который находится во Владивостоке (чтобы не допустить других подобных случаев, мы не будем указывать точное местоположение).

– Волонтеры застали Кислицына на месте преступления, он поджег сухую траву, но задержать его не удалось. Он опасен тем, что всегда вооружен перцовым баллончиком, ножами, отвертками. По чистой случайности никто не пострадал, – поделилась зоозащитница.

Корреспондент «Комсомолки» связался с хозяйкой приюта, которая рассказала, что догхантер не впервые наведывается на ее территорию, это уже пятый раз, начиная с 2017 года.

– Шесть лет назад он узнал про мой приют, разбросал отраву у входа, много собак тогда пострадало. 25 ноября 2022 года он устроил пожар, заживо сгорела собачка, остальные спаслись из-за дождя. 8 марта этого года он зажег мусор, я его спугнула, и он убежал. Возгорание я тушила собственными силами, – рассказывает владелица.

Последствия пожара 25 ноября. Фото: предоставлено «КП» - Владивосток».

Остальные подробности пожара хозяйка приюта пока не готова огласить, вечер 8 марта оставил глубокий след в ее памяти.

До сих пор непонятно, почему же Кислицына выпустили всего лишь спустя сутки после задержания, почему ему не выбрали меру пресечения. С этими вопросами корреспондент обратился в пресс-службу УМВД по Приморью, но ответы пока не предоставили.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о задержании печально известного догхантера. Схватили его зоозащитники, после чего вызвали полицию, чтобы мужчину забрали в отделение. У него изъяли фотоаппарат, диктофон, рабочие перчатки, перцовый баллончик, таблетки, а также список мест, где во Владивостоке обитают бездомные собаки. Все тот же арсенал собачьего убийцы, которым он пользовался и в 2014 году.

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