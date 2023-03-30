Врезался на полном ходу: в Приморье шлем не спас мотоциклиста от смерти

Об аварии рассказали очевидцы.
Фото: принтскрин видео.
Страшная авария произошла минувшим днем в приморском селе. В Таежке, в окрестностях Арсеньева, погиб мотоциклист. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. По предварительной информации, которой поделились приморцы, мотоциклист ехал по прямой дороге с повышенной скоростью. Неожиданно владелец Toyota Caldina развернулся, не заметив байкера, который в итоге врезался в машину.
Из-за удара мужчина вылетел с мотоцикла, перелетев машину, ударился об асфальт. Стоит отметить, что его голову защищал шлем, но, несмотря на это, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Автомобиль, как и мотоцикл, также получил серьезные повреждения, у него помялась передняя часть.
Напомним, что в Приморье полиция ищет очевидцев аварии, из-за которой погиб пешеход.
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