В Приморье водитель, насмерть сбивший мотоциклиста, сел за руль пьяным

Авария произошла на 101 километре дороги Осиновка – Рудная Пристань. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полиции Приморья рассказали детали смертельной аварии, из-за которой погиб водитель мотоцикла. Как поделились в пресс-службе УМВД по краю, ДТП произошло на 101 километре дороги Осиновка – Рудная Пристань. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, мужчина за рулем Toyota Caldina ехал в направлении Арсеньева, он не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался в сторону Анучино, и в итоге врезался в него. Оказалось, что 34-летний водитель автомобиля был пьян и не проходил обучение на право управлять машиной.

Водитель Toyota Caldina не проходил обучение на право управлять машиной. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Из-за смерти 38-летнего мотоциклиста составлены несколько административных протоколов: по части 3 статьи 12.14 (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения), части 2 статьи 12.16 (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), части 1 статьи 12.37 (управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства) и части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). Кроме того, проводится доследственная проверка по признакам статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.