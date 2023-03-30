Летнее тепло обещают синоптики Приморью в последний день марта

Осадки в крае не ожидаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики портала Примгидромет озвучили прогноз погоды на предстоящую пятницу, 31 марта. По информации специалистов, в Приморье ворвется тепло. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 31 марта столбики термометров покажут +2…-5°C, а на северо-востоке -7…-9°C. Днем ожидается летняя погода, температура воздуха в крае поднимется до +15…+22°C, на севере Приморья будет немного прохладнее – до +10…+14°C.

Во Владивостоке ожидается погода без осадков. Ночью 31 марта столбики термометров достигнут +3…+5°C, днем в приморской столице потеплеет до +14…+17°C.

Синоптики предупреждают, что из-за высоких температур воздуха начнется интенсивное вскрытие рек.

Напомним, что «Комсомолка» писала о том, какая погода ожидается в крае 1 и 2 апреля. В некоторых районах температура воздуха до +3…+11°C, во Владивостоке – до +3…+6°C.

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