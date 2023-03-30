Из-за переливов на некоторых дорогах Приморья ограничено движение

На трассах работает 231 дорожник. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье в некоторых районах ограничен проезд. Как рассказали в пресс-службе краевого минтранса, связано это с переливами и повреждениями мостов. На трассах трудится 231 дорожник с помощью 286 техники. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Представители ведомства поделились, что проезд ограничен на дороге Новопокровка – Ровны – Завитая. На участке трассы Ровны – Завитая подмыло мост, работы по восстановлению проводит подрядчик – компания ВСК-1.

В Чугуевском округе нет проезда к селу Березовка из-за выхода воды. Ситуация находится под контролем специалистов.

Также движение ограничено на пересечении дорог «А-370» и Хабаровск – Владивосток – Баневурово. Причиной тому стало то, что еще 29 марта большегруз повредил мост в пригороде Уссурийска и покинул место аварии. Прокуратура края проводит проверку.

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