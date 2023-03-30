Прокуратура заинтересовалась серьезным повреждением моста в Приморье

Повреждение конструкции произошло 29 марта. Фото: Прокуратура Приморского края

Уссурийская городская прокуратура проводит проверку по факту повреждения моста. Сооружение деформировалось, поэтому специалисты ввели ограничение разрешенной к передвижению массы транспортных средств и грузов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в прокуратуре Приморья, произошло повреждение моста 29 марта около 12 часов ночи. Конструкция сооружения деформировалась на пересечении дорог «А-370» и Хабаровск – Владивосток – Баневурово. По предварительной версии, причиной этого была транспортировка крупногабаритного груза. Специалисты продолжают устанавливать личность виновного, покинувшего место аварии.

Сооружение деформировалось, поэтому специалисты ввели ограничения для некоторого вида транспорта. Фото: Прокуратура Приморского края

В ведомстве добавили, что эксперты проконтролируют ликвидацию последствий ДТП, а также организуют безопасное движение на данном участке для водителей.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что, по словам генерального директора АО «Примавтодор» Алексея Ширшова, в Приморье более 1600 мостов, а многие из них стоят более 50 лет. В год проектируется всего лишь около 25-30 сооружений, но рабочие стремятся увеличивать темпы.

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