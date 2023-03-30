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НовостиВладивосток30 марта 2023 0:10

Прокуратура заинтересовалась серьезным повреждением моста в Приморье

Специалисты продолжают устанавливать личность виновника
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Повреждение конструкции произошло 29 марта.

Повреждение конструкции произошло 29 марта.

Фото: Прокуратура Приморского края

Уссурийская городская прокуратура проводит проверку по факту повреждения моста. Сооружение деформировалось, поэтому специалисты ввели ограничение разрешенной к передвижению массы транспортных средств и грузов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в прокуратуре Приморья, произошло повреждение моста 29 марта около 12 часов ночи. Конструкция сооружения деформировалась на пересечении дорог «А-370» и Хабаровск – Владивосток – Баневурово. По предварительной версии, причиной этого была транспортировка крупногабаритного груза. Специалисты продолжают устанавливать личность виновного, покинувшего место аварии.

Сооружение деформировалось, поэтому специалисты ввели ограничения для некоторого вида транспорта.

Сооружение деформировалось, поэтому специалисты ввели ограничения для некоторого вида транспорта.

Фото: Прокуратура Приморского края

В ведомстве добавили, что эксперты проконтролируют ликвидацию последствий ДТП, а также организуют безопасное движение на данном участке для водителей.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что, по словам генерального директора АО «Примавтодор» Алексея Ширшова, в Приморье более 1600 мостов, а многие из них стоят более 50 лет. В год проектируется всего лишь около 25-30 сооружений, но рабочие стремятся увеличивать темпы.

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