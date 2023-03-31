В марте клещи покусали 19 жителей Приморья, 10 из которых дети

Восемь клещей сдали на экспресс-исследование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье на неделю раньше начался сезон активности клещей, первый случай зарегистрировали еще 7 марта. За весь месяц в медицинские организации с жалобами от укусов паразитов обратились 19 человек, 10 из которых – дети. Врачи рекомендуют жителям пройти вакцинацию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как поделились представители территориального управления Роспотребнадзора, в марте после укусов клещей к врачам обратились жители Арсеньева, Владивостока, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, а также Анучинского, Кировского и Октябрьского районов. В ведомстве добавили, что на экспресс-исследование сдали восемь паразитов, в одном из них обнаружили возбудитель иксодового боррелиоза. Случаи заболеваний, которые передают эти членистоногие, не зафиксированы.

– Заражение инфекциями происходит при укусе или при раздавливании присосавшегося клеща. Укус безболезнен, обнаружить его можно только после тщательного осмотра. Также человек может заболеть энцефалитом при употреблении в пищу сырого козьего молока.

Если к вам прицепился клещ, его необходимо как можно быстрее удалить и сдать в лабораторию для определения зараженности. Если исследования покажут положительный результат, стоит обратиться в медорганизацию для экстренной профилактики.

В Приморье прививку против клещевого энцефалита сделали 16 480 человек, среди них 3 503 ребенка. Напомним, что «Комсомолка» писала о том, где в крае можно пройти вакцинацию.

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