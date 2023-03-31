Мясо, овощи, рыбу и соленья от приморских фермеров можно будет купить во Владивостоке на ярмарках

Продовольственные ярмарки вновь развернутся на разных улицах Владивостока. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярмарки сельхозтоваров пройдут в выходные во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В эти выходные, 1 и 2 апреля, продовольственные ярмарки вновь развернутся на разных улицах Владивостока. Купить овощи, мясо, рыбу, мед, соленья и много других продуктов от приморских производителей можно будет с 8 утра до 8 вечера.

Ярмарка на Жигура, 2б будет работать и в субботу, и в воскресенье. Рынок на Верхнепортовой, 2г будет работать 1 апреля. На следующий день торговые точки развернутся на Басаргина, 15. Местные фермеры приглашают гостей и жителей края.

Ярмарки организует управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», Аграрии Приморья вышли в поля. В планах у сельхозпроизводителей посеять около 480 тысяч гектаров различных культур.

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