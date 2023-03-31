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НовостиВладивосток31 марта 2023 2:49

Мясо, овощи, рыбу и соленья от приморских фермеров можно будет купить во Владивостоке на ярмарках

Продуктовые рынки будут работать два выходных дня
Анна СОБОЛЬ
Продовольственные ярмарки вновь развернутся на разных улицах Владивостока.

Продовольственные ярмарки вновь развернутся на разных улицах Владивостока.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярмарки сельхозтоваров пройдут в выходные во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В эти выходные, 1 и 2 апреля, продовольственные ярмарки вновь развернутся на разных улицах Владивостока. Купить овощи, мясо, рыбу, мед, соленья и много других продуктов от приморских производителей можно будет с 8 утра до 8 вечера.

Ярмарка на Жигура, 2б будет работать и в субботу, и в воскресенье. Рынок на Верхнепортовой, 2г будет работать 1 апреля. На следующий день торговые точки развернутся на Басаргина, 15. Местные фермеры приглашают гостей и жителей края.

Ярмарки организует управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», Аграрии Приморья вышли в поля. В планах у сельхозпроизводителей посеять около 480 тысяч гектаров различных культур.

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