Временные ограничения движения для большегрузов введены в Приморье

По словам специалистов, проезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в этот период сильно портит дорожное полотно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье действует временный запрет на проезд большегрузов и тяжеловесного транспорта по краевым дорогам. Продлится ограничение движения с 28 марта до 27 апреля. Дорожники уже начали ликвидировать пучины, образовавшиеся на трассах, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Контролируют соблюдение ограничений сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства. Новые знаки уже появились на трассе Раздольное – Хасан – Краскино на участке дороги с 142 по 178 километр. Теперь, чтобы предотвратить образование пучин и разрушение дороги, двигаться на этом участке могут грузовые автомобили, осевая масса которых не превышает значения: шесть тонн – на одиночную ось, пять тонн – на ось в двухосной тележке, четыре тонны – в трехосной.

Как отметил заместитель начальника отдела контроля и приемки работ КГКУ «Примавтодор» Алексей Борисов, дорожное полотно сильно повреждено из-за транспорта, масса которого сильно превышала нормы. Рабочие уже приступили к ликвидации пучин, а на участке от 161 до 155 километра работает шесть единиц техники. По словам специалистов, это самый сложный участок.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что прокуратура проводит проверку по факту повреждения моста в Уссурийске. По предварительной информации, причиной обрушения части конструкции был большегруз. Теперь сотрудники правопорядка устанавливают личность виновника.

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