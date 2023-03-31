В Приморье в жестком ДТП с участием двух самосвалов погиб человек

Автомобили столкнулись в районе 14:30. Фото: Прокуратура Приморского края

В Приморье на 12 километре дороги «Артем-Находка-порт Восточный» в массовом ДТП погибла пассажирка. Как рассказали в региональной прокуратуре, авария произошла по вине водителя Mitsubishi Pajero, который и врезался в самосвал, сообщает «КП – Владивосток».

Первое время на участке дороги скапливалась пробка. Фото: Прокуратура Приморского края

В ведомстве уточнили, что столкновение четырех автомобилей произошло в районе 14:30. По какой-то причине рулевой внедорожника потерял управление и выехал на встречку. Mitsubishi оказался сильно поврежден, по сути, он превратился в груду железа. Судя по всему, погибшая женщина 1976 года рождения могла находиться внутри универсала, который вылетел с трассы. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

– Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности Большекаменского межрайонного прокура Владимир Сопов. Ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего находятся на контроле в межрайонной прокуратуре, – отметили в ведомстве.

Погибшая женщина могла находиться внутри универсала, который вылетел с трассы. Фото: Прокуратура Приморского края

Ранее издание публиковало видеозапись с последствиями аварии. На кадрах возле изувеченного джипа стоит самосвал, в который врезался еще один большегруз. Первое время на участке дороги скапливалась пробка.

ПО ТЕМЕ:

В массовой аварии с двумя самосвалами в Приморье разбились не менее четырех авто

Информация о пострадавших пока отсутствует (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.