Стащили даже кресла: чужую собственность разворовывают в столице Приморья

Не стоит оставлять надолго машину без охраны. Фото: Ярослав ЮРИН

Прошел практически год с момента жалоб местных жителей, врачей и обращения редакции в полицию, а воз и ныне там. Точнее не воз, а авто, вернее то, что он него осталось. Припаркованная на Некрасовской машина, сначала превратилась в место сборищ подростков и маргиналов, а теперь ее растаскивают по частям. И все это возле детской поликлиники.

Пусть и не самый дорогой автомобиль, но все же чей-то, или мог послужить еще кому-то, постепенно лишается «начинки». Оно и понятно, в машину с разбитыми стеклами попасть довольно легко, вот и прибирают к рукам желающие все, что плохо лежит. Сначала в ход пошли аксессуары, магнитофон, чехлы и всякие мелочи, а сейчас украли даже сиденья. И ведь их нужно было сначала открутить от пола. Подбитая со всех сторон, разукрашенная спреем Toyota Opa, на Некрасовской стоит уже очень давно. Куда делся хозяин и почему машину не вывезли на спецплощадку, пока еще хоть как-то можно было спасти чужую собственность, местные не знают.

Кстати, таких «подснежников», оттаявших после зимы, во Владивостоке довольно много. Если проехаться – можно найти в каждом районе. Угнанные или оставленные нерадивыми хозяевами – история умалчивает. А возможно с владельцем и вовсе случилась беда, поэтому авто может превратиться в недвижимое имущество и стоять так несколько лет. Понятно одно – алгоритм по отслеживанию и вывозу подобной техники отлажен не до конца, ну или сотрудники ответственных инстанций находят более важные на их взгляд дела.

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