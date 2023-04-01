«Даже жильцы говорили, что там труба»: во Владивостоке подрядчик пробил водовод

Фото: Telegram-канал Khitrov_govorit

Во Владивостоке строители пробили трубу на Ключевой, утверждают очевидцы в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал Александра Хитрова.

В комментариях приморцы оставляют гневные комментарии, подчеркивается, что жители близлежащих домов остались воды. Более того, по предварительным данным, ранее местные не раз говорили о том, что работы на этом участке приведут к порыву трубы.

– В доме нет ни горячей ни отопления, а теперь вообще никакой воды, – сетуют жильцы.

На этой площадке ведется строительство гостиницы, о котором «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала. Подрядчик уверяет, что инженерные изыскания проведены и необходимые разрешения получены, несмотря на сомнения местных жителей, которые беспокоятся о расположенном рядом Пушкинском театре. Редакция обратилась за комментарием относительно порыва в Водоканал и администрацию Владивостока.

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