Щепки летят в историю: жители Владивостока против очередных «новоделов» в центре города

На участке установили охранную будку. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратились жители дома по адресу Ключевая, 5. Что особенного в этом здании? Дело в том, что оно является объектом культурного наследия. Что случилось? Конкретно ему ничего не угрожает, а вот рядом с ним хотят построить трехэтажную современную гостиницу, и местным это очень не нравится. 22 марта нагрянули строители и срубили все деревья, установили охранную будку и выгружают бетонные блоки – к слову, на все это есть разрешения. Люди с таким исходом событий все же не согласны и готовы отстаивать свое мнение через суд, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Итак, неподалеку от исторического здания на небольшом участке земли (1 049 квадратных метров) застройщик ООО «Владстройзаказчик» собирается возвести административно-гостиничный комплекс. Здание современное, но облик в стиле Пушкинской улицы, точнее в ее изначальном историческом виде. Первый этаж планируют возвести из камня, остальные два из красного кирпича. Но местные недовольные, и вот почему.

– Рабочие установили забор, лес рубят, щепки летят. От исторической зоны осталось чуть да маленько. На что приезжают посмотреть туристы? На старый город, а не на новодел. Несколько лет назад арбитражный суд запретил любую стройку здесь, – рассказал житель Ключевой, 5, Павел К.

Местные жители хотят поменять стройке. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Корреспондент обратился в инспекцию по охране ОКН Приморского края, чтобы уточнить, согласовывали ли с ними строительство, там его перенаправили в департамент информационной политики, но на данный момент дозвониться туда так и не удалось. Зато представитель застройщика с удовольствием ответил на все вопросы.

– У нас есть разрешение на строительство, естественно, когда рассматривали вопрос о том, чтобы одобрить работы на этом участке, учитывали и местоположение, и существующие ограничения. Без согласования его бы не выдали. Что касается вырубки деревьев, мы предоставили жильцам весь пакет документов, в том числе и тех, которые не препятствуют сносу зеленых насаждений. Все законно, как только стройка подойдет к концу, в соответствие с правилом землепользования и застройки все восстановят в тех объемах, которые предусмотрены, – отметили в компании ООО «Владстройзаказчик».

В компании отметили, что всегда готовы ответить на все вопросы местных жителей. На данный момент собственники здания Ключевой, 5, в своем мнении непреклонны. Людей понять можно. Пока остается только наблюдать и ждать развязки истории.

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