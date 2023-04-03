Особый противопожарный режим ввели во Владивостоке

В мэрии напомнили, что грозит за нарушения правил пожарной безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке ввели особый противопожарный режим из-за участившихся возгораний. Решение об этом приняли 2 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, пока действует особый режим, в приморской столице будут действовать дополнительные меры пожарной безопасности. Жителям и гостям Владивостока запрещено посещать леса, разводить открытый огонь.

В городе также усилят информационные и профилактические работы о соблюдении правил пожарной безопасности, планируют создать минерализованные полосы на границах с лесами.

В мэрии также добавили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность.

Напомним, что губернатор края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов ввести противопожарный режим и организовать круглосуточную работу оперативных штабов.

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