Вулкан Безымянный активен уже несколько дней.
Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»
Специалисты камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказали о сходе раскаленных обломочных лавин с вулкана Безымянный. Природное явление сняла камера видеонаблюдения, расположенная у подножия одного из самых активных исполинов мира. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».
Безымянный находится в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В конце марта после нескольких месяцев затишья он начал проявлять активность. Уже 2 апреля был зафиксирован выброс пепла на высоту до 5600-5800 метров, при этом сам исполин достигает 2882 метра.
Ночью наблюдается свечение купола вулкана.
Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»
Следует отметить, что в состав Безымянного входят остатки старого вулкана, уничтоженного извержением 1956 года. Катастрофа произошла 30 марта из-за обрушения восточного склона вулканической постройки. Тогда скорость обломочной лавины превышала 60 километров в час. Извержение уничтожило все деревья и кустарники на расстоянии 18 километров. Сразу после этого был зафиксирован сильный взрыв.
Безымянный может быть опасен для местных жителей и туристов, поэтому спасатели просят не приближаться к нему. Вулканологи продолжают следить за выбросами пепла и сходами лавин с помощью специального оборудования.
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