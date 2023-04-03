Американо-японский недострой Владивостока стал «Родиной»

Закончить проект планируется в две очереди. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Один из главных долгостроев Владивостока получил новое название. Спустя 12 лет скандально известный «Хаятт» на Корабельной набережной станет «Родиной», сообщает «КП – Дальний Восток».

Напомним, что открытие пятизвездочного отеля RODINA Residences VLADIVOSTOK на мысе Бурном запланировано к ВЭФ-2023.

Ранее корреспондент издания посещал строящийся объект. На встрече с руководством АО «МФК Бурный» мы выяснили, что внутри уже проведены благоустройство, реконструкция и полное техническое переоснащение, заменены инженерные сети, выполнены другие работы.

Закончить проект планируется в две очереди: создать семиэтажную стоянку на 350 автомобилей и завершить работу над основным 15-этажным корпусом. Сдача уже в этом году.

Во вторую очередь строители займутся Wellness-центром, в который войдут современный СПА-центр, фитнес-клуб с бассейном и клиникой превентивной медицины. Полный материал и хронологию можно прочитать по ссылке.

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Новый многофункциональный центр и апарт-отель премиум-класса откроют во Владивостоке на месте бывшего Hyatt к ВЭФ-2023

Застройщику пришлось целиком поменять устаревшее оборудование и провести полную перепланировку комплекса на мысе Бурный (подробнее)

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