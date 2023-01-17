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17 января 2023 1:19

Новый многофункциональный центр и апарт-отель премиум-класса откроют во Владивостоке на месте бывшего Hyatt к ВЭФ-2023

Застройщику пришлось целиком поменять устаревшее оборудование и провести полную перепланировку комплекса на мысе Бурный
Кирилл САМОЙЛОВ
Долгострой планировалось сдать больше 10 лет назад.

Долгострой планировалось сдать больше 10 лет назад.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Многофункциональный центр на мысе Бурном во Владивостоке откроют к ВЭФ-2023. Сейчас объект получает заключение о его соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) и готовится к вводу в эксплуатацию. Данный этап был намечен на январь текущего года и совпал по срокам. Руководство АО «МФК Бурный» отмечает, что работа движется по плану: проведено благоустройство, реконструкция и полное техническое переоснащение, заменены инженерные сети и заново выполнены внутриплощадочные коммуникации. Корреспондент «КП – Владивосток» посетил будущий центр вместе с представителем Корпорации развития Приморского края, которая сопровождает проект.

Макет будущего комплекса.

Макет будущего комплекса.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

На территории будущего многофункционального комплекса Burny City с офисами для бизнеса, кафе и ресторанами, и пятизвездочным апарт-отелем активно ведутся отделочные работы. Завершена реконструкция инженерных сетей, установлено новое оборудование.

В 2014 году стройку заморозили.

В 2014 году стройку заморозили.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

После предыдущего собственника и почти десятилетнего простоя объект нуждался в полной реконструкции, репланировке и адаптации под современные условия. Вмонтированное дорогостоящее оборудование, годы спустя, пришло в негодность, поскольку должным образом не обслуживалось.

– За прошедшее время аппаратура и приборы устаревают «морально»: них есть срок эксплуатации и программное обеспечение, которого, к слову, уже даже не существует. Нужная электроника, например, платы, просто не выпускается. В 2010 году здесь были установлены лифты корейской компании Sigma. Сегодня этой организации нет – она исчезла в 2012-м. Таким образом, рабочим пришлось полностью «перебрать» вертикальный транспорт.

На территории продолжается благоустройство, царит рабочая атмосфера.

На территории продолжается благоустройство, царит рабочая атмосфера.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Врио генерального директора Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов рассказал, что план развития проекта состоит из двух очередей. В первую входит семиэтажная стоянка на 350 автомобилей открытого типа, которая располагается на южной стороне участка. Также в этап вошло обустройство основного корпуса высотой 15 этажей. Последний уровень отдан под технические помещения, на 14-м разместится ресторан (всего их будет три), с 13 по 10 – пятизвёздочный апарт-отель с номерами различных категорий (всего – 104 номера), ниже по четвертый этаж – офисы, затем – общественные пространства с банками, точками питания и офисами повышенной комфортности. Под корпусом – подземная парковка.

Еще одно нововведение – надземные переходы.

Еще одно нововведение – надземные переходы.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Именно первую очередь инвестор планирует запустить в работу к Восточному экономическому форуму, который состоится в сентябре, – отметил Игорь Трофимов.

Во вторую очередь вошел велнес-центр в отдельно стоящем здании, объединяющий все возможности для спорта и релакса: современный СПА-центр, масштабный фитнес-клуб с бассейном, банным комплексом и релакс-зоной, а также клиника превентивной медицины. На данный момент он находится на стадии проектирования, после которого начнется реконструкция здания. Также в планах создание ночного клуба, который мог бы совместить в себе «гибкое пространство», чтобы люди в любое время дня и ночи могли его посетить.

Береговую линию планируется соединить с объектом на Корабельной набережной.

Береговую линию планируется соединить с объектом на Корабельной набережной.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Корпуса соединены между собой надземными переходами, которые позволят проживающим попасть в любое помещение, не выходя из зданий. Эти элементы не планировались изначально, поэтому отступают от первоначального концепта все того же Hyatt. Название будущего центра – Burny City указывает на то, что это единственный на Дальнем Востоке проект, выполненный в концепции «город в городе». Имя для апарт-отеля также определено: новый гостиничный проект войдет в российскую сеть отелей RODINA, ключевой особенностью которого является особый уровень сервиса для гостя.

– Особенности многофункционального комплекса заключаются в том, что человек может, проживая в апартаментах, работать, отдыхать, заниматься спортом и получать медицинские услуги без необходимости покидать МФК - в аптеке, клинике превентивной медицины или стоматологии. У сотрудников предприятий появится возможность быть эффективнее и тратить меньше времени на поездки по городу, – добавил Трофимов.

Будущий отель RODINA.

Будущий отель RODINA.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

С Корпорацией развития Приморского края ООО «Парк-отель «Бурдугуз» заключил меморандум о сопровождении инвестора на территории Приморского края по ряду крупных проектов в 2021 году. КРПК помогает инвестору с анализом рынка, подбором услуг и согласованиями в рамках административных вопросов. Стоит отметить, что сопровождение осуществляется на некоммерческой основе, а реализацию проекта инвестор осуществляет за счет собственных средств. Как уточнили в КРПК на запрос «Комсомольской правды», заключенный меморандум не подразумевает капиталовложений из регионального бюджета, как это было ранее озвучено в СМИ.

Парковка на 350 мест будет реализована второй очередью.

Парковка на 350 мест будет реализована второй очередью.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Информация о создании на месте старого Hyatt многофункционального комплекса Burny City появилась в 2019 году, когда компания «Парк-отель "Бурдугуз"», близкая к En+ Group – структурам миллиардера Олега Дерипаски, выкупила отель на мысе Бурном и недострой на Корабельной набережной за 3,7 миллиарда рублей, сообщало Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Стоимость Бурного составила всего 1,6 миллиардов рублей.

Сделке предшествовали частые неудачи – отель пытались продать в 2017, 2018 годах и ранее даже по гораздо меньшей цене, но покупатель так и не нашелся. К слову, когда прошел аукцион, в Китае началась пандемия коронавируса. У начавшегося строительства возникли трудности с привлечением иностранной рабочей силы. Как подчеркнул собеседник издания, из положения получилось выйти благодаря привлечению российских строителей.

Фасад построек остался тот же, но некоторые элементы были изменены.

Фасад построек остался тот же, но некоторые элементы были изменены.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

О том, какие именно резиденты зайдут в комплекс, инвесторы пока умалчивают. Скорее всего, ими станут крупные финансовые компании России и игроки рынка. Поиск арендаторов МФК запустил еще в 2020 году.

История, пожалуй, главнейших городских долгостроев, тянется с 2012 года – именно тогда два пятизвездочных отеля «Hyatt Золотой Рог» и «Hyatt Владивосток Бурный» планировалось сдать к саммиту АТЭС. В 2014 году стройки заморозили. В 2017-м экс-врио главы Приморья Андрей Тарасенко объявил, что объект на Бурном снимают с продажи и будут достраивать с привлечением бюджетных средств. Бывшими владельцами заинтересовался региональный СК. Уже при текущем губернаторе Олеге Кожемяко объекты продали.

Напомним, в августе 2022 года корреспондент «КП – Владивосток» в ходе визита полпреда в ДФО Юрия Трутнева посетил пятизвездочный отель Vladivostok Grand Hotel and SPA. На тот момент внутри все еще велись отделочные работы, но основная их часть была завершена. Во время ВЭФ-2022 в местных номерах проживали участники форума. Номер в категории «Супериор» стартует в цене от 31 875 рублей (два человека, одна большая кровать или два спальных места). Делюкс- и «Джуниор сьют»-номера открывают доступ в представительскую гостиницу на 16 этаже. Ценник варьируется от 40 тысяч рублей и доходит до 87 тысяч. Выше – только президентский люкс.

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Экономика: Бизнес