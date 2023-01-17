Долгострой планировалось сдать больше 10 лет назад. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Многофункциональный центр на мысе Бурном во Владивостоке откроют к ВЭФ-2023. Сейчас объект получает заключение о его соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) и готовится к вводу в эксплуатацию. Данный этап был намечен на январь текущего года и совпал по срокам. Руководство АО «МФК Бурный» отмечает, что работа движется по плану: проведено благоустройство, реконструкция и полное техническое переоснащение, заменены инженерные сети и заново выполнены внутриплощадочные коммуникации. Корреспондент «КП – Владивосток» посетил будущий центр вместе с представителем Корпорации развития Приморского края, которая сопровождает проект.

Макет будущего комплекса. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

На территории будущего многофункционального комплекса Burny City с офисами для бизнеса, кафе и ресторанами, и пятизвездочным апарт-отелем активно ведутся отделочные работы. Завершена реконструкция инженерных сетей, установлено новое оборудование.

В 2014 году стройку заморозили. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

После предыдущего собственника и почти десятилетнего простоя объект нуждался в полной реконструкции, репланировке и адаптации под современные условия. Вмонтированное дорогостоящее оборудование, годы спустя, пришло в негодность, поскольку должным образом не обслуживалось.

– За прошедшее время аппаратура и приборы устаревают «морально»: них есть срок эксплуатации и программное обеспечение, которого, к слову, уже даже не существует. Нужная электроника, например, платы, просто не выпускается. В 2010 году здесь были установлены лифты корейской компании Sigma. Сегодня этой организации нет – она исчезла в 2012-м. Таким образом, рабочим пришлось полностью «перебрать» вертикальный транспорт.

На территории продолжается благоустройство, царит рабочая атмосфера. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Врио генерального директора Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов рассказал, что план развития проекта состоит из двух очередей. В первую входит семиэтажная стоянка на 350 автомобилей открытого типа, которая располагается на южной стороне участка. Также в этап вошло обустройство основного корпуса высотой 15 этажей. Последний уровень отдан под технические помещения, на 14-м разместится ресторан (всего их будет три), с 13 по 10 – пятизвёздочный апарт-отель с номерами различных категорий (всего – 104 номера), ниже по четвертый этаж – офисы, затем – общественные пространства с банками, точками питания и офисами повышенной комфортности. Под корпусом – подземная парковка.

Еще одно нововведение – надземные переходы. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Именно первую очередь инвестор планирует запустить в работу к Восточному экономическому форуму, который состоится в сентябре, – отметил Игорь Трофимов.

Во вторую очередь вошел велнес-центр в отдельно стоящем здании, объединяющий все возможности для спорта и релакса: современный СПА-центр, масштабный фитнес-клуб с бассейном, банным комплексом и релакс-зоной, а также клиника превентивной медицины. На данный момент он находится на стадии проектирования, после которого начнется реконструкция здания. Также в планах создание ночного клуба, который мог бы совместить в себе «гибкое пространство», чтобы люди в любое время дня и ночи могли его посетить.

Береговую линию планируется соединить с объектом на Корабельной набережной. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Корпуса соединены между собой надземными переходами, которые позволят проживающим попасть в любое помещение, не выходя из зданий. Эти элементы не планировались изначально, поэтому отступают от первоначального концепта все того же Hyatt. Название будущего центра – Burny City указывает на то, что это единственный на Дальнем Востоке проект, выполненный в концепции «город в городе». Имя для апарт-отеля также определено: новый гостиничный проект войдет в российскую сеть отелей RODINA, ключевой особенностью которого является особый уровень сервиса для гостя.

– Особенности многофункционального комплекса заключаются в том, что человек может, проживая в апартаментах, работать, отдыхать, заниматься спортом и получать медицинские услуги без необходимости покидать МФК - в аптеке, клинике превентивной медицины или стоматологии. У сотрудников предприятий появится возможность быть эффективнее и тратить меньше времени на поездки по городу, – добавил Трофимов.

Будущий отель RODINA. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

С Корпорацией развития Приморского края ООО «Парк-отель «Бурдугуз» заключил меморандум о сопровождении инвестора на территории Приморского края по ряду крупных проектов в 2021 году. КРПК помогает инвестору с анализом рынка, подбором услуг и согласованиями в рамках административных вопросов. Стоит отметить, что сопровождение осуществляется на некоммерческой основе, а реализацию проекта инвестор осуществляет за счет собственных средств. Как уточнили в КРПК на запрос «Комсомольской правды», заключенный меморандум не подразумевает капиталовложений из регионального бюджета, как это было ранее озвучено в СМИ.

Парковка на 350 мест будет реализована второй очередью. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Информация о создании на месте старого Hyatt многофункционального комплекса Burny City появилась в 2019 году, когда компания «Парк-отель "Бурдугуз"», близкая к En+ Group – структурам миллиардера Олега Дерипаски, выкупила отель на мысе Бурном и недострой на Корабельной набережной за 3,7 миллиарда рублей, сообщало Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Стоимость Бурного составила всего 1,6 миллиардов рублей.

Сделке предшествовали частые неудачи – отель пытались продать в 2017, 2018 годах и ранее даже по гораздо меньшей цене, но покупатель так и не нашелся. К слову, когда прошел аукцион, в Китае началась пандемия коронавируса. У начавшегося строительства возникли трудности с привлечением иностранной рабочей силы. Как подчеркнул собеседник издания, из положения получилось выйти благодаря привлечению российских строителей.

Фасад построек остался тот же, но некоторые элементы были изменены. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

О том, какие именно резиденты зайдут в комплекс, инвесторы пока умалчивают. Скорее всего, ими станут крупные финансовые компании России и игроки рынка. Поиск арендаторов МФК запустил еще в 2020 году.

История, пожалуй, главнейших городских долгостроев, тянется с 2012 года – именно тогда два пятизвездочных отеля «Hyatt Золотой Рог» и «Hyatt Владивосток Бурный» планировалось сдать к саммиту АТЭС. В 2014 году стройки заморозили. В 2017-м экс-врио главы Приморья Андрей Тарасенко объявил, что объект на Бурном снимают с продажи и будут достраивать с привлечением бюджетных средств. Бывшими владельцами заинтересовался региональный СК. Уже при текущем губернаторе Олеге Кожемяко объекты продали.

Напомним, в августе 2022 года корреспондент «КП – Владивосток» в ходе визита полпреда в ДФО Юрия Трутнева посетил пятизвездочный отель Vladivostok Grand Hotel and SPA. На тот момент внутри все еще велись отделочные работы, но основная их часть была завершена. Во время ВЭФ-2022 в местных номерах проживали участники форума. Номер в категории «Супериор» стартует в цене от 31 875 рублей (два человека, одна большая кровать или два спальных места). Делюкс- и «Джуниор сьют»-номера открывают доступ в представительскую гостиницу на 16 этаже. Ценник варьируется от 40 тысяч рублей и доходит до 87 тысяч. Выше – только президентский люкс.

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