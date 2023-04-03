Спустя 85 лет Владивосток побил новый температурный рекорд на 31 марта

Подробности рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам синоптиков, в пятницу, 31 марта, в столице Приморья был побит новый температурный рекорд. Об этом рассказали синоптики Примгидромета, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В последний мартовский день, который порадовал жителей и гостей города теплой погодой, столбики термометров поднялись до +16,9°C. Последний раз абсолютный максимум температуры на 31-е число зафиксировали в 1938 году – тогда воздух прогрелся до +13,9°C.

Напомним, что синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в крае в начале апрельской недели. По словам специалистов, в континентальной части Приморья столбики термометров покажут до +15…+23°C, а на побережье – до +4…+14°C, здесь также появятся туман и морось.

В среду, 5 апреля, на Японское море выйдет циклон, который принесет в Приморье дожди.

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