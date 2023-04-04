Во Владивостоке женщина «под кайфом» угнала машину, сбила человека и устроила ДТП

Во время ДТП 31-летняя женщина была в состоянии наркотического опьянения. Фото: пресс-служба ОГИБДД по Владивостоку.

Серьезное ДТП произошло в Советском районе во Владивостоке. Устроила его местная жительница под наркотиками. Кроме того, полицейские выяснили, что автомобиль она угнала, а владельца машины сбила. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, 31-летняя женщина в состоянии наркотического опьянения, неправомерно завладела Nissan NV200 и наехала на собственника автомобиля. Владелец машины – 35-летний мужчина остался жив и отделался телесными повреждениями.

После этого нарушительница продолжила искать приключения: она врезалась в Toyota Prius и Kia Rio в районе проспекта 100-летия Владивостока недалеко от Волжской, 3.

В результате ДТП погибших нет. Фото: пресс-служба ОГИБДД по Владивостоку.

Как рассказали в ведомстве, водительский стаж женщины составляет пять лет, а в 2023 году ее ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Полиция продолжает устанавливать все детали аварии.

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