В Приморье пьяная девушка без прав сбила двух пешеходов

Один из пострадавших скончался на месте происшествия. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Страшное ДТП произошло в Приморье из-за пьяной девушки за рулем автомобиля, которая не имела водительских прав. В результате аварии, один человек погиб, один – госпитализирован. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошла трагедия на 2 километре дороги «Устиновка – Зеркальное». По предварительным данным, пьяная 22-летняя девушка управляла автомобилей Toyota Harrier и двигалась со стороны поселка Кавалерово по направлению в село Зеркальное. В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что жительница Приморья, не имея водительских прав, наехала на двух пешеходов, идущих по встречному направлению.

/Страшная авария произошла в Приморье. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Мужчина 68 лет скончался на месте от полученных травм, второй пострадавший был госпитализирован.

Полиция края проводит проверку. Девушка задержана.

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