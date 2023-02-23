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НовостиВладивосток23 февраля 2023 6:34

В Приморье пьяная девушка без прав сбила двух пешеходов

Полиция края рассказала детали жуткой аварии
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Страшное ДТП произошло в Приморье из-за пьяной девушки за рулем автомобиля, которая не имела водительских прав. В результате аварии, один человек погиб, один – госпитализирован. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошла трагедия на 2 километре дороги «Устиновка – Зеркальное». По предварительным данным, пьяная 22-летняя девушка управляла автомобилей Toyota Harrier и двигалась со стороны поселка Кавалерово по направлению в село Зеркальное. В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что жительница Приморья, не имея водительских прав, наехала на двух пешеходов, идущих по встречному направлению.

/Страшная авария произошла в Приморье.

/Страшная авария произошла в Приморье.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Мужчина 68 лет скончался на месте от полученных травм, второй пострадавший был госпитализирован.

Полиция края проводит проверку. Девушка задержана.

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