Акарицидная обработка популярных мест отдыха в Приморье начнется не по графику

Самый первый случай укуса был зарегистрирован 7 марта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Антиклещевую обработку проведут в Приморье. Об этом сообщили в правительстве края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ближайшие дни акарицидная обработка пройдет в парках, скверах и аллеях – во всех традиционных местах отдыха. Такое распоряжение дал глава региона Олег Кожемяко. Работы ведутся каждую весну, и это позволяет приморцам гулять и отдыхать не в лесах, подвергая себя опасности, а неподалеку от мест жительства.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в 2023 году клещи активизировались на неделю раньше обычного. Самый первый случай был зарегистрирован 7 марта. За весь месяц в медицинские организации с жалобами об укусах паразитов обратились 19 человек, 10 из которых – дети.

Напомним, что иммунизацию против клещевого энцефалита можно пройти в краевых медицинских учреждениях. Дети с трех лет и лица, старше 60 лет, могут поставить прививку бесплатно. Вакцину уже получили около 17 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи – дети.

– Сделать прививку важно не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита, – уточнили в правительстве Приморского края.

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