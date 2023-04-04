Катамаран с островов Попова и Рейнеке совершил первый в 2023 году рейс во Владивосток

С 1 мая расписание скорректируют. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке рейсы на острова Попова и Рейнеке открылись раньше обещанного срока, поделились в пресс-службе мэрии. Катамаран «Москва» перевез первых пассажиров на материк утром 4 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Запустить катамаран планировали 17-20 апреля, однако сроки сдвинули из-за снятия ледовых ограничений.

Как рассказали в управлении транспорта, с 4 апреля катамаран с острова Попова будет отправляться с Попова каждый день в 8:00, из Владивостока – в 19:00. Рейсы на Рейнеке будут осуществляться три раза в неделю: среду, пятницу и воскресенье в 14:00, а с острова – в 15:40.

С 1 мая расписание скорректируют, чтобы увеличить количество рейсов. Больше всего перевозов запланировано в пиковое летнее время – с 1 июля по 15 сентября.

По поручению мэра Владивостока Константина Шестакова раньше обычного панируется запуск баржи для перевозки автомобилей от бухты Боярина на острове Русский до Попова и Рейнеке.

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