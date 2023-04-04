Во Владивостоке огонь подбирается к радиовышке

Пламя окружило электрический столб и хозяйственные постройки Фото: Комсомольская правда

Во Владивостоке во вторник, 4 апреля, на сопке Буссе замечено пламя. Запах гари чувствуется даже в нескольких десятках километров от очага возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах видно, что пламя окружило электрический столб и хозяйственные постройки, которые стоят около радиовышки. В ГУ МЧС по Приморскому краю «КП – Владивосток» рассказали о том, что пожарные уже приехали на место пожара. Причины возникновения огня пока неизвестны.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке ввели особый противопожарный режим из-за участившихся возгораний. Решение об этом приняли 2 апреля. Пока действует особый режим, в приморской столице будут действовать дополнительные меры пожарной безопасности. Жителям и гостям города запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

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