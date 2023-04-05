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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 1:54

«Всем лежать, руки за голову»: появились кадры жесткого задержания участников ОПГ на Камчатке

На Камчатке ФСБ повязала троих организаторов подпольных казино
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Суд вынесет приговор участникам ОПГ на Камчатке.

Суд вынесет приговор участникам ОПГ на Камчатке.

Фото: принтскрин видео.

На Камчатке ФСБ задержала троих участников ОПГ, которые обвиняются в организации подпольных интернет-казино. В СУ СК по Камчатскому краю поделились кадрами задержания троих жителей Елизово. Суд определит дальнейшую судьбу злоумышленников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В ведомстве рассказали, что 42-летний мужчина совместно с организатором и другими участниками ОПГ с июня 2021 года по июнь 2022 года незаконно организовывали и проводили в Елизово и Петропавловске-Камчатском азартные игры с использованием оборудования, подключенного к интернету. Обвиняемый договорился с руководителем и снял помещение для подпольного казино. Собственник площадки регулярно получал арендную плату и даже не догадывался, что происходит внутри здания.

Являлись участницами ОПГ также две женщины 22 и 25 лет. Они выполняли роль операторов и взаимодействовали с посетителями клубов.

В отношении трех местных жителей заведены уголовные дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Если вину нарушителей докажут, то им могут грозить лишение свободы на срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.

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