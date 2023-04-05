«Всем лежать, руки за голову»: появились кадры жесткого задержания участников ОПГ на Камчатке

Суд вынесет приговор участникам ОПГ на Камчатке. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке ФСБ задержала троих участников ОПГ, которые обвиняются в организации подпольных интернет-казино. В СУ СК по Камчатскому краю поделились кадрами задержания троих жителей Елизово. Суд определит дальнейшую судьбу злоумышленников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В ведомстве рассказали, что 42-летний мужчина совместно с организатором и другими участниками ОПГ с июня 2021 года по июнь 2022 года незаконно организовывали и проводили в Елизово и Петропавловске-Камчатском азартные игры с использованием оборудования, подключенного к интернету. Обвиняемый договорился с руководителем и снял помещение для подпольного казино. Собственник площадки регулярно получал арендную плату и даже не догадывался, что происходит внутри здания.

Являлись участницами ОПГ также две женщины 22 и 25 лет. Они выполняли роль операторов и взаимодействовали с посетителями клубов.

В отношении трех местных жителей заведены уголовные дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Если вину нарушителей докажут, то им могут грозить лишение свободы на срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.

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