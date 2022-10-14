Уголовное дело завели на семейную пару из Приморья за нестандартный досуг

Членов ОПГ задержали в Уссурийске. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске задержали молодоженов, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Муж с женой привлекли к своему «бизнесу» троих приятелей и образовали ОПГ. Во время обысков специалисты изъяли более 185 тысяч рублей. На всех членов банды завели уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На всех участников преступной группировки завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции предварительно установили, что семья арендовала два помещения в центре города. В них она разместила игровое оборудование, а после привлекла к «заработку» друзей. Несмотря на то, что в подпольных заведениях действовал «вход для своих», места пользовались популярностью: посещали их десятки уссурийцев. Любители нелегального отдыха могли не только выбрать игорный автомат, но и зайти в онлайн-казино.

Супруги вместе с сообщниками держали подпольное казино. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во время обысков специалисты обнаружили более 185 тысяч, которые ОПГ заработала на азарте клиентов, а также 70 компьютеров и 27 терминалов. На пятерых подозреваемых завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр (часть 3 статьи 171.2) Им может грозить штраф в размере от одного до полутора миллиона или лишение свободы на срок до шести лет.

Во время обысков специалисты изъяли 27 терминалов. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что королю известнейшей на Дальнем Востоке ОПГ добавили уголовных статей.

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