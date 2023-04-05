Во Владивостоке женщина с огромным мачете напала на автомобиль

Женщина с огромным мачете вышла к машинам и принялась бить одну из них. Фото: принтскрин видео.

В среду, 5 апреля, жители Владивостока могли стать зрителями «Мачете» прямо на улицах города. Неизвестная женщина с длинным ножом нападала на чужие автомобили. Очевидцы поделились видео в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Необычная и устрашающая сцена произошла на дорогах в районе мусоросжигательного завода. Женщина с огромным мачете вышла к машинам и принялась бить одну из них. В процессе она что-то агрессивно выкрикивала. Неизвестно, что натолкнуло ее на этот странный поступок. За комментариями «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в УМВД по Приморскому краю.

Напомним, ранее «Комсомольской правды – Владивосток» писала о другом страшном случае на дорогах города. В сети появилось видео, как автомобиль едет на улице Суханова во Владивостоке и наезжает на плохо закрепленный люк. Внезапно металлическая крышка подпрыгивает и летит в сторону машины, идущей позади.

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