Женщина с мачете рассказала, что заставило ее напасть на чужой автомобиль на дороге во Владивостоке

Все произошло в районе мусоросжигательного завода. Фото: принтскрин видео.

Полиция нашла женщину, которая минувшим вечером напала с мачете на автомобиль. По ее словам, на такой поступок ее подтолкнули чужие провокации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее мы писали о том, что в полицию обратилась 42-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестная женщина повредила боковое зеркало и дверь ее Toyota CH-R. Как поделились в пресс-службе УМВД, произошло все из-за конфликта. По словам нападавшей, она поссорилась с пассажирами малолитражки, поэтому, поддавшись на провокации, взяла из своей машины игрушечное мачете и выместила злость на чужом автомобиле.

Сейчас полиция проводит проверку, после которой примет законное решение.

Напомним, что произошло все на проезжей части в районе мусоросжигательного завода, а кадры с «вооруженной» игрушечным ножом женщиной попали в социальные сети.

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