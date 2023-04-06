В жестком ДТП на трассе Владивосток – Аэропорт всмятку разбился автомобиль

Из-за чего произошла авария, пока неизвестно. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла в районе аэропорта в Приморье. Из-за ДТП пострадали два автомобиля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Роликом произошедшего приморцы поделились в социальных сетях. На кадрах видно, что один из автомобилей врезался в леера. Вторая машина получила серьезные повреждения – передняя часть разбилась всмятку.

Судя по всему, автомобили врезались друг в друга, но из-за чего именно, пока неизвестно. Можно предположить, что причиной аварии стала скользкая дорога. Приморцы же считают, что один из водителей превысил скорость.

По данным онлайн-карт, авария повлияла на дорожный трафик, водители с трудом добираются до Владивостока.

Напомним, что ухудшение погоды ожидается в Приморье в предстоящие выходные. По информации синоптиков, на край обрушатся смешанные осадки в виде дождя и снега, поэтому водителям стоит быть аккуратнее.

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