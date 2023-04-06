Вокруг медики и ошметки машины: массовое ДТП произошло в Приморье

Авария случилась на трассе Владивосток – Аэропорт. Фото: принтскрин видео.

Еще одно ДТП произошло на аэропортовской трассе. На дороге столкнулись несколько автомобилей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в социальных сетях очевидцы. По их словам, Toyota Corolla столкнулась с MMC Pajero. От удара внедорожник влетел в Toyota Caldina, которая врезалась в Subaru Forester.

Кроме водителя в салоне Toyota Corolla была беременная женщина, ее госпитализировали медики.

Напомним, что на трассе Владивосток – Аэропорт ранее столкнулись два автомобиля. Одна машина врезалась в ограждение, вторая получила серьезные повреждения. Пока неизвестно, из-за чего произошла авария. Предположительно, причиной ДТП могла стать скользкая дорога. Происшествие повлияло на дорожный трафик, водители застряли в пробке по дороге в приморскую столицу.

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