Центр Владивостока временно перекроют из-за репетиции Парада Победы

Владивостокцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Милана СОКОЛ

Центр Владивостока перекроют из-за репетиции Военного парада. Как рассказали в пресс-службе мэрии, ограничения на улицах города введут в ночь с 13 на 14 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Временно перекроют следующие улицы: Адмирала Фокина, Алеутскую, Светланскую, Океанский проспект и Уборевича. В мэрии добавили, что репетиция парада запланирована и на другие дни: 18, 21, 26 и 28 апреля. Время и точные адреса сообщат позднее.

Владивостокцев просят с пониманием отнестись к неудобствам.

Напомним, в приморской столице во всю идет подготовка к празднованию Дня Победы. По традиции 9 мая состоится «Бессмертный полк», на который жители и гости города могут прийти с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Предварительная регистрация на мероприятие не нужна, но будут действовать ограничения: запрещены растяжки с названиями учреждений и флаги.

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