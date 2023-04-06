«Помню много крови»: экс-чиновник, признанный виновным в расправе над женой, держится своей версии

Оноприенко долго путал следствие, но в 2022 году преступление все же было раскрыто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя 10 лет в Приморья провозгласили обвинительный вердикт присяжных по уголовному делу Виталия Оноприенко. Он жестоко убил свою жену Людмилу из-за ссоры, нанеся ей несколько ударов складным ножом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Убийца пытался разыграть сцену, словно на его семью напали, чтобы избежать наказания. Он разбросал вещи по квартире, избавился от золотых украшений, а затем даже совершил самоподвешивание на ремне. Все для того, чтобы добавить сцене убедительности.

Оноприенко долго путал следствие. Он утверждал, что супругу убил пробравшийся в квартиру преступник.

– Людмила вошла в комнату. Из кухни выскочил мужчина и схватил ее за шею. Я испугался. Мне прилетел удар в пах, затем по шее и по голове. Спустя время я пришел в себя. Я помню Людмилу на полу, помню много крови, – вот, что рассказывал про тот ужасный день сам Оноприенко, отрицая свою вину.

Гособвинение же приводит другие, более ранние показания, в которых чиновник сознался. В 2022 году преступление все же было раскрыто, а подсудимый отправился в СИЗО.

Теперь же присяжные заседатели провозгласили обвинительный вердикт по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Они также признали подсудимого не заслуживающим снисхождения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Людмиле было всего 37 лет, у нее остался сын – на тот момент 13-летний Леша, который тогда был в лагере «Океан».

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