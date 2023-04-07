Больше чем на два месяца во Владивостоке перекроют улицу Станюковича

Постановление опубликовали на сайте мэрии. Фото: Вадим ПОПОВ

На улице Станюковича во Владивостоке с 15 апреля перекроют проезд. Ограничения продлятся почти два месяца из-за прокладки тепловых сетей. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, движение и парковку для автомобилей ограничат от Станюковича, 48/1 до дома № 48/10. Временный запрет продлится с 8 утра 15 апреля до 11 вечера 30 июня.

Объезд организуют по улицам Бестужева и Верхнепортовой. Здесь установят дорожные знаки, которые помогут жителям и гостям города разобраться в новой временной схеме, также будут присутствовать сотрудники ГИБДД, чтобы регулировать движение автомобилей.

Напомним, что во Владивостоке в ночь с 13 на 14 апреля в городе перекроют несколько центральных улиц: Адмирала Фокина, Алеутскую, Светланскую, Океанский проспект и Уборевича. Временные ограничения связаны с репетицией военного парада.

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