В Приморье подростки сбежали из социально-реабилитационного центра

Информацию о местонахождении подростков можно сообщить полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье разыскивают трех подростков, покинувших Артемовский социально-реабилитационный центр. Парни ушли из учреждения 6 апреля, и до сих пор никто не знает, где они находятся. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на пропавших.

Илья Г. – самый младший из ребят, ему 13 лет. Рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, темные кучерявые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в красную или оранжевую футболку, синие спортивные штаны, резиновые тапочки.

Ориентировка на Илью. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Павлу М. 14 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, зеленые глаза. Когда он пропал, на нем была белая футболка с черным рисунком на груди, синие спортивные штаны.

Ориентировка на Павла. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Александру Ю. 17 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, голубые глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, синие джинсы и резиновые тапочки.

Ориентировка на Александра. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, кто знают о местонахождении подростков, могут обратиться в полицию (8-423-374-72-47, 4-72-01, 102 или 112) или к волонтерам (8-924-239-02-64, 8-914-721-22-32).

Напомним, что приморская поисковая организация отыскала бабушку хоккеиста молодежной команды «Тайфун» Михаила Билого. Татьяна пропала 1 апреля, волонтеры преодолели почти 400 километров, но смогли ее отыскать. Подробности этой истории можно прочитать в нашем материале.

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